Salzgitter. Zwei Unbekannte haben ihn attackiert. Die Polizei offt auf Hinweise einer Gruppe. In Salzgitter-Bad stahl ein Trickdieb teuren Schmuck.

Die Salzgitteraner Polizei beschäftigt sich mit einem versuchten Raub im Ortsteil Fredenberg. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 16-Jähriger am Sonntag, 28. Januar, gegen 18.30 Uhr durch zwei unbekannte Jugendliche angegangen wurde. Die Täter stießen ihr Opfer im Hüttenring in der Nähe des Rewe-Marktes und der DHL-Packstation an die Wand und anschließend zu Boden – sie traten dann auf den 16-Jährigen ein.

Wie die Polizei berichtet, sollte das Smartphone des Opfers gestohlen werden – allerdings blieb es beim 16-Jährigen. Der Jugendliche musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hofft nun, mögliche Zeugen zu finden. Insbesondere sucht sie eine Gruppe aus zwei jungen Frauen und einem jungen Mann, die kurz vor der eigentlichen Tat mit dem Opfer gesprochen hatten und eventuell die beiden Tatverdächtigen noch gesehen haben. Sie und weitere Hinweisgeber sollen sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 in Verbindung setzen.

Angeblicher Handwerker erbeutet Schmuck in Salzgitter-Bad

Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstagmittag unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, widerrechtlich Zugang zu der Wohnung eines älteren Herrn in der Siegfriedstraße verschafft. Während seines Aufenthaltes und in einem offensichtlich unbemerkten Moment habe der Tatverdächten einem Mittäter den Zutritt in die Räume ermöglicht, berichtet die Polizei. Die Täter erbeuteten Schmuck in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Täter wird auf etwa 30 Jahre und einer Größe von 1,75 Meter geschätzt. Er soll dunkle Haare und zudem dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise an die Polizei: (05341) 8250.

