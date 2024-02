Salzgitter. Fünf Verdächtige, die auch in Salzgitter Geldautomaten gesprengt haben sollen, wurden aus den Niederlanden ausgeliefert.

Die Bundespolizei hat am Donnerstag fünf mutmaßliche Geldautomatensprenger aus den Niederlanden einem Osnabrücker Haftrichter vorgeführt. Das berichtete zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung. Den Männern zwischen 20 und 29 Jahren wird laut Polizeidirektion Osnabrück vorgeworfen, bundesweit an mindestens 23 Geldautomaten gesprengt zu haben. Zwei davon, so bestätigt ein Sprecher der Polizei Osnabrück im Gespräch mit dieser Zeitung, geschahen in Salzgitter.