Salzgitter. Tribut für Bon Jovi, ein Kosaken-Chor, Schauspiel, Jazz-Musik und Wasserspaß. Das bietet Salzgitter alles am Wochenende.

An diesem Wochenende können Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner rocken wie „Bon Jovi“, elegante Jazz-Musik genießen, einem Kosaken-Chor lauschen oder lustiges Schauspiel erleben. Auch Familien kommen auf ihre Kosten. Denn am Wochenende findet außerdem die „Wasserrattenparty“ im Lebenstedter Stadtbad statt. Wir haben fünf Veranstaltungen herausgesucht und alle Infos dazu an dieser Stelle gesammelt.

Bon-Jovi-Tribute-Band will rocken wie ihre großen Vorbilder

Tribute-Bands haben es immer schwer, dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Die aus Italien stammende Band „New Jersey“ jedoch meistert diese Aufgabe bravourös. Die Bon-Jovi-Tribute-Band rockt wie die großen Vorbilder und will jedes Publikum begeistern. Nicht nur die Stimme von Frontmann Sandro Casali kämen dem Amerikaner Jon Bon Jovi sehr nahe, sondern auch optisch erinnern die Jungs an die Band der 2000er-Jahre.

Mit Songs wie „You give love a bad name“, „It’s my life“ oder dem Megahit „Living on a Prayer“ will die Band das Publikum schnell auf ihre Seite ziehen. Powerballaden wie „Always“ säßen ebenfalls perfekt und wenn die ersten Töne von „Bed of Roses“ erklingen, könne man die Gänsehaut des Publikums bis zum Saaleingang förmlich spüren, heißt es. Die Show im Stil der amerikanischen Hard-Rocker findet am Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr, in der Kulturscheune statt. Tickets gibt es bei der Konzertagentur Piekert ab 27 Euro.

Kowalew Don-Kosaken-Chor singt in Salder

Der in Danzig geborene Diplomsänger Maxim Kowalew konnte sich schon im Elternhaus der Musik kaum entziehen. Bereits im frühen Alter von sechs Jahren begann er, an einer staatlichen Musikschule Geigenunterricht zu nehmen. Sein Vater war Pianist und Klavierlehrer, seine Mutter Gesangslehrerin. Dadurch, dass sein Vater russischer Abstammung ist, wurde Kowalews Interesse an der Kultur des Landes früh geweckt. Seine Mutter ist gebürtige Deutsche. Sie gab ihm den Blick aus Westen mit auf den Weg, wie es heißt.

Der Maxim Kowalew Don Kosaken-Chor tritt am Wochenende in Salzgitter auf. © Veranstalter | Miriam Exner

Erst nach seinen vielen internationalen Erfahrungen tat Kowalew 1994 den wohl entscheidendsten Schritt seines künstlerischen Lebens und sang in einem Chor, der später zu den Maxim-Kowalew-Don-Kosaken wurde. Ziel des Chors sei es, das musikalische Erbe der Kosaken in Westeuropa und Skandinavien wieder aufleben zu lassen. Im Angesicht des andauernden Kriegs in der Ukraine drückt der Chor aus Weißrussland seine Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung durch ein individuelles Programm aus, wie er mitteilt. Er werde beim Auftritt in der Schlosskirche in Salder ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen vortragen. Das Konzert findet am Samstag, 3. Februar, 15 Uhr, statt. Tickets gibt es ab 25 Euro.

Duo Cidlinsky Klein tritt in Schloss Salder auf

Ein Rausch an Klangfarben, unerwartete Harmonien, Jazz-Anklänge, elegische Melodien: All das und noch viel mehr vereint das Programm mit drei Violinsonaten der französischen Großmeister Claude Debussy, Maurice Ravel und Gabriel Fauré, aufgeführt von den Instrumentalistinnen Larissa Cidlinsky (Violine) und Kathrin I. Klein (Klavier).

Die Instumentalistinnen Larissa Cidlinsky (Violine) und Kathrin I. Klein (Klavier) zeigen ihr Talent in Schloss Salder. © Veranstalter | Rebecca Kraemer

Cidlinsky und Klein sind beide vielseitige Instrumentalistinnen, begeisterte Kammermusikerinnen und wurden 2022 beim Deutschen Musikwettbewerb mit einem Stipendium der Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb ausgezeichnet. Sie spielen ihr Konzert am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr im Fürstensaal in Schloss Salder.

Gardi Hutter schlüpft in die Rolle der „tapferen Hanna“ in Salzgitter-Bad

Obwohl Hanna keine Widrigkeit erspart bleibt, wird sie nie zum Opfer, zum Gaudi des Publikums. Sie gibt alles: tollpatschig und zornig, verquer und verrückt, berührend und poetisch. Hanna kreiert ein absurdes Universum, in dem sie als eine Art Donna Quijote neue Windmühlen bekämpft. Sie scheitert, das aber großartig. Gardi Hutter spielt ihre Rolle der „tapferen Hanna“ am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad. Karten für die Veranstaltung der Kleinkunstbühne kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 20 Euro.

Gardi Hutter spielt die Rolle der "tapferen Hanna" in Salzgitter. © privat | Adriano Heitmann

„Wasserrattenparty“ im Stadtbad in Salzgitter-Lebenstedt

Am Samstag, 3. Februar, soll das Stadtbad in Lebenstedt zur ultimativen Partyzone im kühlen Nass werden. Für große und kleine „Wasserratten“ gibt es laut Stadtbad von 12 bis 18 Uhr jede Menge zu erleben. Besucher können beispielsweise den wackeligen Aqua-Track mit seinen Hürden und Hindernissen bezwingen. Wer lieber tanzt, kann bei der Mini-Disco für Klein und Groß die Hüften schwingen. Auch einen Rutschwettbewerb und andere Spiele soll es geben.