Lebenstedt. Am frühen Sonntagmorgen brannte in Lebenstedt ein Wintergarten. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. Das ist passiert.

Zeugen alarmierten am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.30 Uhr, die Berufsfeuerwehr Salzgitter aufgrund eines Brands an einem Gebäude im Zwergenstieg in Lebenstedt. Nach Angaben des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Julian Naujoks, stand der Wintergarten bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Mit zwei Trupps versuchte die Feuerwehr zu verhindern, dass der Brand auf nebenstehende Gebäude übergriff – mit Erfolg. „Wir konnten das Feuer schnell kontrollieren“, so Naujoks.

Die Bewohnerin des Hauses konnte sich selbständig vor den Flammen retten, kam aber dennoch vorsorglich ins Krankenhaus. Weitere verletzte Personen gab es nicht. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Ortsfeuerwehr Lebenstedt.

