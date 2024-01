Baddeckenstedt. Auf der Landstraße 670 zwischen Groß Elbe und Gustedt hat sich am Sonntagmorgen ein Fahrzeug überschlagen. Das ist passiert.

Ein Fahrzeug hat sich am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr auf der Landstraße 670 zwischen Groß Elbe und Gustedt überschlagen und landete im Graben. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen wegen eines Verkehrsunfalls mit einer verletzten Person. Das Fahrzeug kam am Ortsausgang von Groß Elbe von der Straße ab, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach in einem Graben liegen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Erstversorgung der verletzen Person, bis die Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Bergungsarbeiten dauerten circa eineinhalb Stunden.

