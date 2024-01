Salzgitter. Bevor Sie auf den letzten Drücker planen, und am Ende mit einer Notlösung nicht gut ankommen: unsere Salzgitter-Valentinstags-Tipps.

Mit dem Valentinstag ist das so ähnlich wie mit Weihnachten: Der kommt immer so plötzlich... Damit Sie in diesem Jahr vielleicht nicht unter Zeitdruck geraten, haben wir hier mal einige Tipps, womit Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten am Mittwoch, 14. Februar, überraschen können. Los geht es: