Lebenstedt. An der Gottfried-Linke-Realschule hat es am Montag eine Bedrohungslage gegeben. Das bestätigte die Polizei. Was bisher bekannt ist.

An der Gottfried-Linke-Realschule Salzgitter hat es am Montagmorgen einen Einsatz der Polizei gegeben. Wie Pressesprecher Matthias Pintak auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete, habe offenbar ein „minderjähriger Schüler gedroht, einen anderen Schüler mit einem Messer zu verletzen“. Gegen 11.50 Uhr sei der Notruf bei der Polizei eingegangen. Mehrere Streifenwagen hätten sich daraufhin auf den Weg zu der Schule am Hans-Böckler-Ring gemacht.

Augenzeugen berichten, dass ein Jugendlicher von der Polizei Salzgitter aus der Schule geführt wurde

Genaue Angaben zu dem Vorfall konnte Pintak noch nicht machen, weil die Kolleginnen und Kollegen vom Einsatz noch nicht zurückgekehrt seien. Allerdings: „Es ist nichts passiert“, sagte Pintak. Ein Augenzeuge berichtete unserer Zeitung, ein Jugendlicher sei von der Polizei aus der Schule geführt worden.

Der Bericht wird aktualisiert.

