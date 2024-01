Wolfenbüttel. In der Kommisse bieten die Salzgitteraner ein abwechslungsreiches Programm. Den Verein bluenote gibt es bereits seit 23 Jahren.

Ein Abend voller freudiger Erinnerungen stand am Wochenende in der Wolfenbütteler Kommisse auf dem Programm. Angesagt war die Geburtstagsparty des Vereins bluenote e.V. Wolfenbüttel, den es nun bereits seit 23 Jahren in der Lessingstadt gibt und der seinem treuen Publikum immer wieder neue Musikhöhepunkte serviert. Zum Ehrentag hatten die Organisatoren keine geringere Band als Voltage aus Salzgitter engagiert. Die vier Musiker bezeichnen sich selbst scherzhaft gern als „Niedersachsens älteste Boygroup“ und stehen seit 1979 auf den Bühnen der Region, die sie meisterhaft rocken. Die Band blickt ebenfalls auf ein besonderes Jubiläum zurück, musizieren die Bandmitglieder doch bereits seit 45 Jahren miteinander.

Ein eingespieltes Team auf der Bühne der Kommisse

Zu der Gruppe gehören Thomas Uecker (Drums), Hartmut Bartram (Gitarre), Andreas Kremeike (Bass, Gesang) und Jürgen Reise (Gitarre, Gesang). Die Zuhörer, an diesem Abend waren es rund 60, spürten schon nach den ersten Tönen, dass da ein eingespieltes Team auf der Bühne steht, das sein Handwerk bestens beherrscht. Da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Mit einer gewisssen Leichtigkeit rockt Voltage die Kommisse, Beifall ist garantiert.

In den vergangenen Jahren ist Voltage zumeist als Coverband unterwegs. Zum Repertoire zählen zahlreiche Hits bekannter Größen aus der Musikszene. Dazu gehören unter anderem The Who, Pink Floyd, ZZ Top, Golden Earring, der niederländische Musiker Herman Brood oder Thin Lizzy.

Erinnerungen an die eigene Jugendzeit

Die Besucherinnen und Besucher freuten sich über ein Liedrepertoire aus der vielschichtigen Rockgeschichte. So glänzte Voltage unter anderem mit Songs wie „Radar Love“, „Saturday Night“, „Whiskey in the Jar“ (ein irisches Volkslied), „Money“ oder „Wish you were here“. Die große Bandbreite von Voltage kam bestens an, konnte das Publikum doch in Erinnerungen der 70er und 80er Jahre schwelgen. Zum Schluss erfreute Voltage die treuen Fans natürlich mit Zugaben.

„Wir machen Musik, weil wir einfach Bock darauf haben und sind gern in Sachen Kultur unterwegs“, erzählt Thomas Uecker, der Meister der Drums. Die Leute wollten einfach gute Unterhaltung und vor allem Fun haben. Dazu gehört natürlich die richtige Mucke. Da könne man nicht viel falsch machen, weiß das Bandmitglied. Voltage liefere einfach einen Streifzug durch die Rockmusikgeschichte. Die Zuhörer seien mit ganzem Herzen dabei und erinnerten sich gern an die eigene Jugendzeit.

bluenote e.V. zählt derzeit 103 Mitglieder

Zurück zum Geburtstagskind: bluenote ist also inzwischen schon 23 Jahre alt und hat in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich die Musikszene in Wolfenbüttel mitgeprägt. Zahlreiche Musikgrößen konnten auf die Bühne geholt werden. „Wir wollen einfach die Musikkultur der Region fördern“, erklärt Vorsitzender Norbert Krups, Bruder des 2022 gestorbenen Horst Krups, dessen „Baby“ bluenote war. Er war es, der mit Herz und Seele den Verein aufgebaut hat und zu seinem guten Namen geführt hat. Bruder Norbert (zuvor Stellvertreter) ist nun in die Fußstapfen von Horst getreten und führt den Verein, der inzwischen 103 Mitglieder zählt. Bei der Vereinsgründung im damaligen Kellys Irish Pub waren elf Gründungsmitglieder vor Ort. Heimstätte ist die Wolfenbütteler Kommisse.