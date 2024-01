Salzgitter. Im Peak-Hotel findet eine Ü30-Party statt, Polkaprofis spielen in der Kulturscheune, und eine Kabarettistin tritt in Salzgitter auf.

Partywütige aufgepasst: Dieses Wochenende findet das „Ü30 White Night Festival“ im Peak Hotel in Lichtenberg in Salzgitter statt. Aber nicht nur für Partyfreunde ist in Salzgitter etwas dabei, auch Kabarett und eine besondere Polkaveranstaltung soll es geben. Alle wichtigen Infos dazu haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Ü30 White Night im Peak Hotel in Lichtenberg

Am Freitag, 19. Januar, findet im Burghaus eine Ü30 Party in der Winterzauber Edition statt, wie die Veranstalter vom Peak Hotel in Lichtenberg mitteilen. Neben einem Moonwalk mit Feuertonnen und Fackeln erwarten Besucher außerdem Feuerschalen im Außenbereich, Stelzenläufer und Feuerspucker. Ein eigener DJ bietet heiße Beats, mit Hits aus den 80ern, 90ern und natürlich mit den Hits von heute. Aber Achtung: An diesem Abend gibt es einen Dresscode: Weiß, passend zur „White Night“. Der ist laut Peak Hotel aber kein absolutes Muss. Los geht es im Burghaus um 21 Uhr. Karten für die Party kosten 15 Euro pro Person.

„Barrierefrei“ mit Irmgard Knef in Salzgitter-Bad

„Barrierefrei“ ist Titel und Motto der Show und des neuen Lebensabschnitts von Irmgard Knef. Sie erzählt und singt bei der Veranstaltung der Kleinkunstbühne von ihrem Alltag im Seniorensitz und ihren Besuchen und Verhältnissen zum Dienst- und Pflegepersonal. Ganz Knef, ganz Diva, ganz herzliche und intelligent urkomische Uroma.

Barrierefrei leben heißt für die „Grande Dame des halbseidenen Showbiss“, vor gar keinen Hürden mehr kapitulieren zu müssen. Weder bei den Mahlzeiten und den Zeiten der Mahlzeiten, noch bei Hausordnungen und zwischenmenschlichen Konventionen. Irmgard Knef will Blockaden im Denken und Handeln überwinden und auf der Bühne kein Blatt vor den Mund nehmen. Humorvoll, unkonventionell und so altmodisch, dass es schon wieder mehr als retro sei, nämlich hipp.

Der Titel der Show von Irmgard Knef in Salzgitter-Bad lautet „Barrierefrei“. © privat | Robert Recker

Als noch und Über-Lebende und intellektuell fitte Zeitzeugin des vergangenen Jahrhunderts, die lustig, sarkastisch und munter ins erste Viertel des 21. Jahrhunderts hineinragt. Sie selbst beschreibt sich wie ein alter Baum, der knarzt, aber zuverlässig wunderbare Blüten treibt. Knef tritt am Samstag, 20. Januar, in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf. Einlass ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr geht es los. Karten kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 20 Euro.

„Polkaholix“ spielen in der Kulturscheune in Lebenstedt

Echte Männer mit markanten Jahresringen unter den Augen, Kerben in der Seele und Narben auf den Lippen. Chronische Off-Beat-Junkies auf Achterbahnfahrt durch Stile und Grooves. Ungefähr so würden sich die Polkaprofis beschreiben, die am kommenden Freitag, 19. Januar, in der Kulturscheune in Lebenstedt auftreten.

Die Band „Polkaholix“ ist in etlichen Jahren gewachsen und schon bei über tausend Festival- und Clubkonzerten in ganz Europa aufgetreten. „Polkaholix“ taucht nach Perlen der Rock- und Popgeschichte, um sie neu zu fassen. Dabei entstehen komplett neue Coverversionen. Aber auch mit eigenen Songs gehen die „Polkaholix“ an den Start. Die bezeichnen sie dann als ein Gebräu aus Witz, Ironie und dem tiefen Wissen um das Leben.

Das aktuelle Polkaholix Album „Sex und Drugs und Sauerkraut“ ist im Erscheinungsmonat in die Top 20 der World Music Charts Europe eingestiegen. Die Band bietet eine Kombination von Covern und eigenen Songs, mal deutsch, mal englisch gesungen. Karten für das Konzert, das vom Fachdienst Kultur veranstaltet wird, kosten im Vorverkauf 21 Euro und an der Abendkasse 24 Euro.

„Young and Raw“ - Konzert in Salzgitter-Bad

Der Verein Bock auf Rock veranstaltet ein besonderes Doppelkonzert für junge Musikfans. Unter dem Titel „Young and raw“ findet am Samstag, 20. Januar, in der Arche 4, ein Doppelkonzert statt. Mit dabei sind „Bad Mutation“, die ehemalige Schulband des Gymnasiums Salzgitter-Bad, und die Jugendband „H.A.I.M“. „Wir organisieren den Konzertabend hauptsächlich für die Schülerinnen und Schüler der Stadt“, so Bastian Bartsch, Geschäftsführer des Vereins.

Die Jugendband "H.A.I.M." aus Salzgitter-Bad tritt beim Doppelkonzert am Wochenende mit auf. © privat | H.A.I.M.

Eingeladen seien jedoch alle, die Lust haben auf gute und energiegeladene Musik haben. Bad Mutation ist eine Alternative-Metal-Band aus Salzgitter. H.A I.M. ist eine junge Rockband aus Salzgitter Bad, die noch viel vorhat. Einlass ist am Samstag um 18 Uhr, die Konzerte dauern von 19 bis 22 Uhr. Karten für das Doppelkonzert kosten im Vorverkauf fünf und an der Abendkasse sechs Euro.

