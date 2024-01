Salzgitter-Bad. In dieser Saison hat der Kulturkreis Salzgitter noch einige Konzerte und Theaterstücke im Programm. Mit dabei sind auch TV-Promis.

Auf Höhepunkte im Programm angesprochen, lachten Astrid Reupke, Annett Roos und Nina Knischewski vom Verein Kulturkreis Salzgitter damals im September beim Pressegespräch über die Theater- und Konzertsaison 2023/2024. Denn den einen Höhepunkt konnten sie nicht so recht ausmachen. Vielmehr gebe es die sozusagen wöchentlich, mehr noch: Wenn man so wolle, jage eine Premiere die andere, zumindest auf Salzgitter bezogen. Klingt nach ordentlichem Anspruch. Der erste Höhepunkt fand bereits mit dem Neujahrskonzert des Göttinger Symphonieorchesters in der Aula Gymnasium Salzgitter-Bad statt. Hier der Blick auf das weitere Programm der Saison. Darunter finden sich auch Namen, die man aus dem Fernsehen kennt.