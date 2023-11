Salder. Von Märchenstunden bis zu Chorkonzerten: Der Adventstreff am Schloss Salder hat einiges zu bieten. Was alles auf dem Programm steht.

Am dritten Adventswochenende, am 16. und 17. Dezember, lädt das Städtische Museum Schloss Salder wieder zum Adventstreff auf seinen stimmungsvoll geschmückten Schlosshof ein. Das schreibt die Stadt Salzgitter in einer Pressemitteilung. Der Weihnachtswald, das Schloss, das nach Einbruch der Dunkelheit im besonderen Licht erstrahle, und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln ließen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden.

Das Programm läutet am Samstag, um 14 Uhr die Märchenstunde mit Ingrid Jesussek ein, heißt es. Beim darauffolgenden Adventssingen stimme Nicola Duff Weihnachtslieder mit den Besucherinnen und Besuchern an und verkürze die Wartezeit auf den Weihnachtsmann, der um 15.30 Uhr mit Geschenken für die kleinen Gäste erwartet werde. Um 16 Uhr, schreibt die Stadt, beginnt das Rock-´n´-Roll-Christmas-Konzert zunächst mit Nicola Duff. Der Chor „Moderne trifft Tradition“ folge mit eigenen Interpretationen bekannter Lieder. Den Höhepunkt des Tages bilde der Auftritt von „Crazy Legs“.

Mit dem Auftritt des Kinderchores „Sölter Kinder“ startet am Sonntag das Bühnenprogramm, gefolgt von der Märchenstunde, heißt es in der Ankündigung. Der Weihnachtsmann komme auch am Sonntag um 15.30 Uhr und habe für alle artigen Kinder ein Geschenk dabei. Das Blechbläserensemble „Feinblech“ sowie der „Modern Song Chor“ beschließe musikalisch den Adventstreff.

Zum Programm beim Adventstreff am Schloss Salder gehört auch ein Kunsthandwerkermarkt

Auch in diesem Jahr beheimatet der Schafstall auf dem Gelände des Städtischen Museums Schloss Salder Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die von duftenden Seifen über kunstvoll gestaltete Papierkunst bis hin zu Baumschmuck aus Glas und hausgemachtem Likör die unterschiedlichsten Geschenkartikel anbieten, schreibt die Stadt.

Auch an die kleinen Gäste sei gedacht – mit der Märchenzeit im Schlossgewölbe, Bastelaktionen in der Lernwerkstatt, einem Kinderkarussell und dem Kasperletheater.

Der Adventstreff bietet zudem in Salder ansässigen Vereinen die Möglichkeit, sich mit einem Stand zu präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Vertreten sind demnach die Bürgerinitiative ProSal, die Freiwillige Feuerwehr Salder, der Lions Club Salder sowie der VfL Salder und der Förderkreis Schloss Salder. So könnten Besucherinnen und Besucher mit dem Kauf einer Bratwurst, einer deftigen Kartoffelsuppe oder eines Heißgetränkes diese Vereine unterstützen.

Der Eintritt zum Adventstreff ist frei.

red