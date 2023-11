Salzgitter-Bad. Der SV Union Salzgitter festigt durch den 5:1-Sieg gegen den VfL Salder seine Tabellenführung.

SV Union Salzgitter zieht dank eines klaren 5:1 Derbysiegs über den VfL Salder weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga. Durch das zeitgleiche 1:1 des Goslarer SC gegen Germania Wolfenbüttel bauten die Südstädter ihren Vorsprung auf 12 Punkte vor den Germanen aus der Lessingstadt aus.

Ungünstiger Start für den SV Union Salzgitter

Die Partie startete für den Ligaprimus ungünstig. Nach einer Klärungsaktion knickte Dennis Ruhrmann (3.) unglücklich um und musste raus. Trotzdem lief es in der Folge blendend für die Unioner, Steffen Notzon nutzte die erste Chance zur frühen Führung (6. Minute). Das schnelle 1:0 führte jedoch nicht zur gewünschten Ruhe in der vordersten Angriffslinie und so verpassten es die Hausherren, die Führung weiter auszubauen. Zu allem Überfluss leistete sich der Spitzenreiter auch noch ein Eigentor.

Seinem Frust machte SVU-Co-Trainer Florian Koziol zur Pause Luft. „Wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Nach der ersten Chance will jeder jetzt ein Tor schießen. Das geht so nicht“, wetterte Koziol. Anders sah VfL-Trainer Roman Kechter den Auftritt seiner Truppe: „Wir verteidigen gut. Obwohl es enorm viel Kraft kostet. Mal sehen, ob wir es noch länger halten können.“

Den Wunsch von Kechter schickte Sebastian Bischoff 120 Sekunden nach Wiederanpfiff in das Traumland. Mit seinem Kopfballtor zum 2:1 schwang sich Sebastian Bischoff anschließend zum Leitwolf auf. Mit zwei weiteren Toren krönte der Spielmacher seinen starken Auftritt. Nach dem Platzverweis von Norman Kientopp verlor die Gästeabwehr komplett die Orientierung. Houssein Khalil, Sascha Broi, Christian Dombrowski und Waldemar Seebold konnten ohne ihren Cheforganisator den Sturmwirbel der Südstädter nicht einengen. Vielmehr liefen die Kombinationen der Offensivreihe des SV Union jetzt wie am Schnürchen. Das Ergebnis wurde locker in die Höhe geschraubt. „Wir haben nach der Pause die gewünschte Leistungssteigerung erreicht und hätten mehr Tore machen können“, stellte Florian Koziol ganz sachlich fest.

Tore: 1:0 Notzon (6.), 1:1 Eigentor (36.), 2:1, 3:1, 4:1 Sebastian Bischoff (48., 63., 75.), 5:1 Haka (77.). Besonderes: Gelb-Rot: Kientopp (VfL, 55.).