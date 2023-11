Salzgitter-Bad. Die Polizei Salzgitter gibt neuste Erkenntnisse zum Großalarm in Salzgitter bekannt. Das ist der Stand der Dinge.

Der Amok-Alarm am Gymnasium Salzgitter-Bad am Dienstagmorgen war vorgetäuscht. Das bestätigte die Polizei in Salzgitter am Mittwoch. Ein 20-jähriger Mann, der nicht Schüler an der betroffenen Schule sei oder war, „stehe im dringenden Verdacht, die Tat vorgetäuscht zu haben“. Es habe also keine Person gegeben, die mit einer Waffe im Rucksack die Schule betreten hatte. „Es hat zu keiner Zeit eine Gefährdung für Menschen bestanden“, betonte Polizeisprecher Matthias Pintak.