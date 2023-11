„Light-Night“ in Salzgitter - das sagen die Organisatoren

Salzgitters erste „Light-Night“ in der Lebenstedter Innenstadt hat sich am Wochenende zu einer richtigen Attraktion entwickelt. Laut der ausführenden Firma „Benelux“ könne die Wirtschafts- und Innovationsförderung (Wis) der Stadt von 3000 bis 4000 Besuchern ausgehen, die am Wochenende in der Fußgängerzone unterwegs waren.

Das Fazit der Organisatoren bei der Wis fällt der Teilnehmerzahl dementsprechend positiv aus. Das Event „Light the Night“ habe seine Ziele, die Innenstadt zu beleben, ihr hohes Potenzial als Veranstaltungsort zu verdeutlichen und den lokalen Einzelhandel sowie die Gastronomie zu unterstützen, voll erfüllt. Besonders überrascht sei die Wis vom hohen Besucheraufkommen auch am Samstag gewesen - trotz des schlechten Wetters.

So könnte das Lichterfest in Salzgitter noch verbessert werden

Trotz des positiven Fazits gibt es auch einige Verbesserungsvorschläge. Björn Gläser, Wirtschaftsreferent bei der Wis, schreibt: „Durch die langgezogene Fußgängerzone ergaben sich zwischen den einzelnen Exponaten an einigen Stellen kleine Abschnitte, auf denen Potenzial für ein paar weitere, kleine Leuchtelemente bestanden hat. Würde die gleiche Veranstaltung so noch einmal geplant werden, würde dies Berücksichtigung finden.“

Weil die Wis vor allem den Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstadt unterstützen wollte, habe man sich bewusst für wenige Schausteller und zusätzliche gastronomische Angebote entschieden. Im Nachgang schreibt Gläser: „Der Zulauf und die Wartezeiten bei den wenigen Schaustellern aber haben gezeigt, dass hier noch Potenzial für weitere Anbieter bestanden hätte.“

Keine Zwischenfälle bei der „Light-Night“ in Salzgitter

Besonders positiv für die Organisatoren der Wis ist, dass sie nach dem Lichterfest nicht von einem einzigen negativen Vorfall berichten können. Gläser: „Es war eine sehr friedliche Veranstaltung mit toller Stimmung. Auch in Bezug auf die Aufbauten gibt es nicht eine einzige Beschädigung oder einen Diebstahl zu melden. Darin liegt ein besonders positives Signal für zukünftige Events und weitere potenzielle Veranstalter.“

Neues Lichterfest in Salzgitter erst in 2025?

Auch zur Zukunft des Lichterfestes gibt es schon Infos. Laut Gläser werden durch das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ im Jahr 2025 erneut Mittel für ein Fest dieser Art zur Verfügung stehen. Dann aber in deutlich geringerem Umfang. Weil das erste Event so ein großer Erfolg war, prüfe die Wis im Moment, ob es sich in einem ähnlichen Umfang wiederholen ließe. Gläser schränkt aber ein: „Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Salzgitter und des geringeren Förderbudgets setzt dies eine Beteiligung von Sponsoring- beziehungsweise Kooperationspartnern voraus.“

