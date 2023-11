Reality-Star und Musik – so wird Salzgitters Wochenende

Reiner Kröhnert als Angela Merkel im Handy-Gespräch mit Putin in 2019. Damals trat er in Meerdorf auf. (Archiv)

Von Chormusik bis zum Karneval mit Reality-Stars und ehemaligen Rotlichtgrößen ist an diesem Wochenende in Salzgitter alles mit dabei. Unter den vielen Veranstaltungen haben wir fünf ausgewählt, bei denen sich ein Besuch lohnen könnte. Alle Informationen dazu finden Sie hier:

„Er“ – Kabarett mit Reiner Kröhnert in Salzgitter-Thiede

Egal ob er Trump parodiert, Robert Habeck, Boris Becker oder Klaus Kinski — immer erzeugt Reiner Kröhnert beim Zuschauer das Gefühl, die parodierter Personen auf eine neue, teils verstörend-heitere Weise kennenzulernen. Die Tatsache, dass er trotz beißender Kritik nie die Grenze des Diffamierenden überschreitet, macht Kröhnert laut Veranstalter zu einem Kabarettisten und Parodisten, den man ernst nehmen müsse – während das Lachen gleichzeitig im Hals stecken bleibt.

In seinem nunmehr 14. Programm „ER“ zeigt Kröhnert eine neue Figur: den 1,98 Meter großen Teutonen Friedrich Merz. Wer den Kabarettisten in seiner neuen Rolle erleben möchte, kann das am Sonntag, 12. November, 17 Uhr tun. Die Veranstaltung von Steterkult findet im evangelischen Gemeindehaus in Steterburg statt. Karten kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 14 Euro.

Wollersheims besuchen Salzgitter-Flachstöckheim

Der Besuch von Bert und Ginger Costello Wollersheim ist im Netz schon viel diskutiert worden. Außer Frage steht, dass die ehemalige Rotlicht-Größe und seine Frau, die mittlerweile Reality-Stars sind, nach Salzgitter kommen – um Karneval zu feiern. Unter dem Titel „Flachstöckheim Helau“ lädt der Verein am 11. November um 19 Uhr ins sogenannte Clubhouse, Alte Landstraße 53, ein. Neben den Promi-Gästen soll es Essen, einen DJ und verschiedene Auftritte geben. Laut dem Vereinsvorsitzenden Daniel Walbröhl gibt es noch einige wenige Karten für das Event. Sie kosten im Vorverkauf 11,11 Euro.

Bert Wollersheim, ehemalige Rotlichtgröße, und seine Frau Ginger Costello feiern in Flachstöckheim Karneval. Foto: Federico Gambarini / DPA Images

Herbstkonzert der Salzgitter-Chöre in Lebenstedt

Wer sich weder auf Kabarett einlassen, noch mit den Wollersheims Karneval feiern möchte, findet vielleicht diese Veranstaltung am Sonntag, 12. November, attraktiv. Denn um 15 Uhr treten in der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt sechs Chöre aus Salzgitter auf. Geboten wird bei der Veranstaltung der Salzgitter Chöre ein bunter Strauß von Volksliedern, nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus Südafrika, Brasilien und den USA, sowie eine Mischung allseits bekannter Schlager und Songs aus Musicals.

Die Chorklasse der Grundschule Ostertal ist auch zum zweiten Mal mit dabei. Otto Jansen, der Musiklehrer an der Musikschule Salzgitter ist, baut als Saxofonist solistisch Brücken im Programm. Alle Chöre haben sich in den vergangenen Monaten intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.

Komödie „Gute Geister“ in Salzgitter-Bad

Auch ein Theaterstück wird an diesem Wochenende in Salzgitter aufgeführt. Am Freitag, 10. November, 20 Uhr, spielt die Komödie Braunschweig das Stück „Gute Geister“. Und darum gehts: Dinge verschwinden auf mysteriöse Weise, Bilder wandern – das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ganz genau, hier sind überirdische Kräfte im Spiel.

Diese vermeintlichen „Spukereien“ sind nur die geringsten Probleme, mit denen sich der Makler Mark Webster herumschlagen muss, wenn er das beschauliche Cobblers Cottage betritt. Das einsam gelegene Häuschen ist das Zuhause des berühmten Krimiautors Jack Cameron und seiner Frau Susie. Ungestört in ihrem Refugium und verliebt wie am ersten Tag könnte das sympathische Paar eigentlich ein sorgenfreies Leben führen, wäre da nicht ein Problem: Jack und Susie sind tot.

Eine Szene aus dem Theaterstück "Gute Geister", das am Wochenende in Salzgitter-Bad aufgeführt wird. Foto: Dominique Leppin / Veranstalter

Nun geistert das Paar im Häuschen umher und vertreibt sich die Zeit damit, den Makler und potenzielle Mieter zu vergraulen. Schließlich will man ja auch als Geist seine Privatsphäre haben. Dies ändert sich jedoch, als der erfolglose Autor Simon Willis und seine schwangere Frau Flic in das Cottage einziehen. Wie die Geschichte ausgeht, erfahren Sie bei der Veranstaltung des Kulturkreises in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Karten zum Preis von 16, 19, und 20 Euro gibt es beim Kulturkreis noch. Der Abendkassenzuschlag beträgt jeweils 2 Euro.

Tommy Castro & the Panikillers treten in der Kulturscheune auf

Die klassische Konzerterfahrung bietet Salzgitter an diesem Wochenende auch. In der Kulturscheune treten am Samstag, 11. November, 20.30 Uhr, nämlich „Tommy Castro & the Panikillers“ auf.

Castro ist sechsmaliger Blues-Music-Award-Gewinner und spielte weltweit bereits mehr als 6000 Konzerte. Zusammen mit der Veröffentlichung seines neuen Albums „A Bluesman Came To Town“ feiert er nun sein 30-jähriges Bandjubiläum. Die letzten Tourneen in Europa (2017, 2019) waren für Castro ein so nachhaltiges Erlebnis, dass er beschlossen hat jetzt hier mehr Konzerte zu spielen. Salzgitter ist auf dieser Tour einer seiner Stopps.

Tommy Castro tritt in der Kulturscheune auf. Foto: Victoria Smith / Veranstalter

Geboren in San José, Kalifornien, begann er mit 10 Jahren das Gitarrenspiel und orientierte sich an Eric Clapton, Elvin Bishop, Mike Bloomfield und anderen Blues Rockern. Später ließ er sich von Muddy Waters, B.B. King, Freddie King, Buddy Guy und Elmo James inspirieren. Seine Vorbilder im Gesang sind Ray Charles, Wilson Pickett, James Brown und viele mehr. Mittlerweile hat Castro aber einen ganz eigenen Stil. Er selbst bezeichnet ihn als „Funky Southern Soul, Big City Blues and Classic Rock“. Karten kosten im Vorverkauf 21 und an der Abendkasse 24 Euro.

