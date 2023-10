Kommentar über Wollersheims in Salzgitter: Neue Wege für verstaubte Vereine

Klar, Bert Wollersheim und Ginger Costello sind keine A-Klasse-Promis. Klar, gerade Bert Wollersheim hat eine ziemlich schwierige Geschichte. Sein ehemaliger Partner aus dem Düsseldorfer Rotlichtmilieu ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Er selbst ist auch kein unbescholtener Mensch. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass gerade ein alt eingesessener Sportclub aus Flachstöckheim diese beiden streitbaren Figuren nun zu Gast hat. Kritische Stimmen sehen darin sicherlich den Untergang des alten Vereinsgeistes und eine pure Zeitverschwendung. Ich sehe einen Neuanfang. Einen Ausbruch aus einer verstaubten Denke, in der Vereinsheime öfter nur als Trinkhallen dienten. Die Neuzugänge im „Clubhouse“ des FC Flachstöckheim bestätigen das. Es braucht mutige Menschen, die bereit sind, auch in einem Verein mal etwas Neues zu wagen.

FC Flachstöckheim in Salzgitter aus dem Schlaf wecken

Natürlich sind diverse Sportangebote, eine gute Vernetzung und ein professioneller Auftritt in der Öffentlichkeit auch wichtig für einen Verein. Ohne diesen Unterbau kann niemand langfristig Mitglieder halten. Um junge Menschen aber wieder aufs Vereinsleben aufmerksam zu machen, braucht es etwas Verrücktes. Etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Mit einem ordentlichen Knall will Daniel Walbröhl gemeinsam mit dem neuen Vorstand den FCF nun aus dem Dornröschenschlaf wecken. Wenn dieser Knall jetzt mal ein ehemaliger Zuhälter und seine Reality-Star-Frau sind, dann ist das nun mal so. Und wenn der Verein dann wieder so richtig lebt, braucht es solche Z-Promis auch gar nicht mehr.

