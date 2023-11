Die „Hawkids“ lassen es in Salzgitter-Bad krachen

Salzgitter-Bad Die Band gibt ein Jahresabschlusskonzert in der Kniestedter Kirche. Was die Fans der „Hawkids“ in Salzgitter-Bad erwarten können.

Sie wollen es krachen lassen: Die „Hawkids“ treten zum Jahresabschluss Ende Dezember in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad auf.

Nach einjähriger Pause können die Fans der Band „Hawkids“ in und um Salzgitter die Band wieder beim traditionellen Jahresabschlusskonzert begrüßen: Los geht’s am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr (Einlass eine Stunde früher) in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad.

„Oldies“ sei die falsche Bezeichnung für die Musik der Band. „Klassiker“ müsse es heißen, wenn Ralli Lewitzki und Hubert Bienias ihre Freunde auf die Bühne bitten, wie es in der Mitteilung der Musiker heißt. Und: Unter dem Slogan „Hawkids forever“ kehre die Band zurück an ihre bevorzugte Wirkungsstätte.

„Nach einer hochgeschätzten Dekade mit bezauberndem weiblichen Background-Chor werden die Hawkids wieder in der ursprünglichen Formation einer echten Boygroup auftreten“, heißt es weiter. Neben den seit 1965 verbrüderten Gründungsmitgliedern Ralli (Schlagzeug) und Hubert (Leadsänger) seien dies drei weitere, allen Fans bereits bekannte Musiker, die für das typische Klangbild der frühen Jahre garantieren sollen.

Die „Hawkids“ wollen in der Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad den Beates Konkurrenz machen

Den Bass spielt der von allen schon ewig als „Ur-Hawkid“ empfundene Fritz. Die Sologitarre übernimmt der seit 1976 immer wieder die „Hawkids“ verstärkende Allround-Musiker „Dizzy“. Zusammen mit dem Keyboarder Stephan, „der die hohen Stimmen nahezu locker-flockig beherrscht“, wollen die „Hawkids“ mit einem Satzgesang überzeugen, der den Fab-Four und ähnlichen Beatgrößen am nächsten komme.

„Die Hawkids und alle an der Veranstaltung beteiligten Protagonisten freuen sich auf das diesjährige Konzert zwischen den Festtagen und hoffen, dass dieses lang ersehnte traditionellen Jahresabschlusskonzert bei allen Fans und Neuinteressierten großen Anklang findet“, heißt es abschließend vonseiten der Band.

Karten kosten 28 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Zu bekommen sind die Tickets in Gebhardshagen bei der Gärtnerei Starke (Reichenberger Straße 57), in Salzgitter-Bad bei der Buchhandlung Lesezeichen (Vorsalzer Straße 3) und in Lebenstedt bei der Buchhandlung im Ärztehaus (Chemnitzer Straße 78).

red

