Wollersheims in Salzgitter: So reagiert das Netz auf den Besuch

Salzgitter Der Besuch der ehemaligen Rotlicht-Ikone sorgt für kontroverse Diskussionen in unseren Kommentarspalten. Die Meinung unserer Leser ist geteilt.

„Tut das Not“, oder „Erst Hartz und herzlich. Nun das. Salzgitter ist sich echt für nichts zu schade“ - der Besuch der ehemaligen Rotlicht-Ikone Bert Wollersheim und seiner Frau Ginger Costello in Salzgitter sorgt für kontroverse Diskussionen. Unsere Leserinnen und Leser reagieren zum Teil amüsiert, andere zeigen sich nicht begeistert vom Plan des FC Flachstöckheim von 1949 (FCF).

Zum Hintergrund: Der neue Vorstand des FCF will dem Verein wieder Leben einhauchen. Ein Teil des Plans dafür ist, eine sogenannte Clubhouse-Sparte zu eröffnen. Der Vorsitzende Daniel Walbröhl sagt dazu: „Hier sollen in regelmäßigen Abständen Events stattfinden, die immer mit einer Persönlichkeit gecastet sind.“ Dazu zählen am 11. November auch Bert Wollersheim und seine vierte Frau Ginger Costello.

Der Besuch der streitbaren Promis sorgt für ziemlichen Zündstoff im Netz. Der Sportclub aus Flachstöckheim verteidigt die Entscheidung allerdings: „Die Einnahmen der Veranstaltung gehen in die einzelnen Vereinssparten für die Beschaffung neuer Materialien für Groß und Klein! Gerade unsere Kinder haben während Corona stark gelitten.“

Andere Nutzer blicken positiv auf den Besuch der Reality-Stars in Salzgitter. Einer schreibt: „Ich bin auf jeden Fall dabei.“ Ein anderer Facebook-Nutzer kommentiert: „Der Verein hat wenigstens Ideen, damit etwas Leben zurückkommt nach Salzgitter!“ Auch für den FCF gibt es unterstützende Worte. Eine Nutzerin schreibt: „Der FC Flachstöckheim macht wirklich viel im Moment. Auch das Essen im Vereinsheim soll ganz toll sein.“

