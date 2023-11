Polizei: Unbekannte stehlen wertvollen BMW in Thiede

In Thiede haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen schwarzen BMW X6 gestohlen. Der Wagen parkte in der Breslauer Straße vor einem Mehrfamilienhaus. Den Angaben der Salzgitteraner Polizei zufolge schlugen die Täter gegen 1 Uhr in der Nacht zu. Genauere Angaben zur Tat können nicht gemacht werden.

Das Auto ist mindestens 40.000 Euro wert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

red

