Salzgitter: Unbekannte klauen Rasenmäher im Gewerbegebiet

Sowohl in Salzgitter-Lesse als auch in Thiede kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Einbrüchen (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gewerbegebiet in der Bereler Straße in Lesse eingedrungen. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, verschafften sie sich zwischen 20.20 Uhr und 7.30 Uhr gewaltsam Zugang durch eine Garagentür und gelangten so in die Räume einer Werkstatt.

Bei ihrer Tat entwendeten die Täter Bargeld, zwei Rasenmäher sowie ein elektronisches Gerät. Der Schaden liegt laut Polizeiangaben bei mindestens 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Thiede: Täter erbeuteten hochwertiges Kupferkabel

Auch in Thiede haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände eines Umspannwerkes in der Industriestraße Nord Schaden angerichtet. Zwischen 18 Uhr und 6.45Uhr erbeuteten sie mehrere hundert Meter Kupferkabel im Wert von mindestens 7.000 Euro, wie die Polizei Salzgitter mitteilt.

Aufgrund der Schwere des gestohlenen Gutes schließt die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Auch hier werden über die Telefonnummer 05341 1897-0 Zeugenhinweise entgegengenommen.

