Salzgitter Samstagvormittag hat ein unbekannter Autofahrer ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt. In Bruchmachtersen gab es einen Einbruch.

Die Polizei Salzgitter informiert über zwei Delikte in Salzgitter.

Polizei Salzgitter Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz Thiede: Was geschah Samstag?

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Thieder Straße Schäferwiese ist es am Samstagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte die 56-jährige Fahrerin eines schwarzen Audi A4 Avant gegen 10.45 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 11.15 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie auf der linken Fahrzeugseite in einer Höhe von knapp 60 Zentimetern eine Lackbeschädigung. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Der oder die Verursacherin hatte offensichtlich beim Rangieren in der Parklücke den Schaden verursacht und flüchtete anschließend. Hinweise: (05341) 941730.

Unbekannte brechen in Wohnhaus in Bruchmachtersen ein

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag ein Fenster eines Einfamilienhauses in Bruchmachtersen aufgehebelt und sich auf diese Weise den Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Im Tatverlauf erbeuteten die Täter Schmuck und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de