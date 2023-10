Aus der Wirtschaft Bundeskartellamt: Rewe darf „Mein Real“ in Thiede übernehmen

Der „Mein Real“-Markt in Thiede. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht für die Übernahme durch Rewe.

Thiede Die Behörde gab am Montag für gleich 15 Standorte grünes Licht. Nun liegt es an Rewe und „Mein Real“, ob der Übernahme-Deal in Salzgitter klappt.