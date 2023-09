Brand in Lebenstedt: Flammen schlagen aus drittem Stock

In Salzgitter-Lebenstedt kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand am Mammutring. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilt, seien die Einsatzkräfte zunächst wegen eines Wohnungsbrandes mit Menschenleben in Gefahr alarmiert worden. Das habe sich vor Ort am Mammutring jedoch nicht bestätigt. Stattdessen fand die Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus vor, aus dessen dritten Stock die Flammen leckten, wie der Einsatzleiter erklärt. Der Bewohner der Brandwohnung rettete sich vorher aus dem Gebäude. Trotz Straßensperrung vor Ort hätten die Feuerwehrleute keine Probleme gehabt, an den Einsatzort zu kommen. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld weiträumig abgesperrt. Die Rauchwolken waren auch am Abendhimmel weithin sichtbar.

Brand in Salzgitter-Lebenstedt: Eine Person verletzt

Demnach sei die Berufsfeuerwehr unter Atemschutz in die Wohnung eingedrungen, um das Feuer zu löschen und die Räume noch einmal nach Personen abzusuchen. Mithilfe der Feuerwehren Lebenstedt, Bleckenstedt und Lobmachtersen löschte die Feuerwache 1 den Brand. Beim Feuer wurde der Bewohner der Wohnung leicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Die Feuerwehr musste unter Atemschutz in die Wohnung eindringen. Foto: Rudol Karliczek / FMN

red

