Polizei Salzgitter Hunderte Schrauben auf Straße in Thiede zerstören Autoreifen

Vermutlich aus Vorsatz haben Unbekannte auf dem Geitelder Weg in Thiede zwischen Danziger Straße und Sierscher Weg Hunderte Schrauben verteilt. Am Sonntagmorgen gegen acht Uhr bekam die Polizei einen Anruf von einer Pkw-Fahrerin, die dies meldete. Zuvor hatte sie sich Reifen plattgefahren. Die Polizei sperrte für etwa eine Stunde die Straße in beide Richtungen, die die Schrauben unregelmäßig und großflächig auf der Fahrbahn verteilt waren.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Da die Polizei bei der Stadt den Reinigungsdienst nicht erreicht hatte, räumten die Beamten und ein Anwohner die Schrauben von der Straße. Im Laufe des Vormittages meldeten sich noch mehr Fahrzeugführer, die erst später gemerkt hatten, dass die Reifen sabotiert wurden. Aktuell gibt es vier gemeldete Fälle bei der Polizei. Am Montag wird dann der Reinigungsdienst der Stadt Salzgitter die Straße nochmals gründlich reinigen. Die Polizei bittet um Hinweise, (05341) 18970.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de