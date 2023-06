Lesen So funktioniert der Kinder-Lese-Wettbewerb in Salzgitter

Vom 3. Juli bis zum 18. August heißt es beim Antolin-Wettbewerb in der Stadtbibliothek Salzgitter: „Bücher lesen – Fragen beantworten – Punkte sammeln – Preise gewinnen!“. Die Stadtbibliothek richtet den Wettbewerb zum 15. Mal in Folge aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Mitmachen können demnach alle Kinder, die die Grundschule besuchen. Anders als in den Vorjahren werde in diesem Jahr keine Liste an Büchern vorgegeben. Egal, ob Spannendes, Gruseliges, Romantisches oder Heiteres – jedes Kind entscheide selbst, welche Bücher gelesen würden.

Unter www.antolin.de müssen nach der Lektüre Fragen zu den gelesenen Büchern beantwortet werden, wird erklärt. Für richtige Antworten gebe es dann Punkte auf dem persönlichen Antolin-Konto. Dafür melden Eltern ihre Kinder in einer der Zweigstellen der Stadtbibliothek oder per E-Mail an lesefoerderung@stadt.salzgitter.de für den Wettbewerb an, heißt es weiter.

„Der Antolin-Wettbewerb ist die Einladung, über den Sommer ganz entspannt zu Büchern zu greifen und mit Freude zu lesen“, wird die Leiterin der Stadtbibliothek Sylvia Fiedler zitiert. „Daher trifft der Begriff ‚Sommerlese-Club‘ weit besser dieses Leseangebot.“ Zum Spaß komme als zusätzlicher Gewinn, dass Kinder lernen würden, besser zu lesen.

Führung durchs Tierheim zu gewinnen

Ansporn, am Wettbewerb teilzunehmen sei es, dass jedes Kind, das mindestens zwei Bücher gelesen und die Online-Fragen erfolgreich beantwortet habe, eine Medaille und eine Urkunde erhalte. Auf die Besten, also diejenigen mit den meisten Punkten in der jeweiligen Klassenstufe, warten zudem Gewinne, wird erklärt. Zusätzlich werde es in diesem Jahr wieder kostenlose Clubtreffen für alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben. Zu den verschiedenen Attraktionen und Aktivitäten gehörten zum Beispiel eine Tierheimführung und ein Outdoor-Vormittag.

Erstmalig starte in diesem Jahr darüber hinaus noch eine besondere Aktion: Gefragt sind kreative Postkarten, die die Teilnehmer am Antolin-Wettbewerb in allen drei Zweigstellen abgeben können, heißt es. Dabei sei es egal, ob die Postkarten selbstgemacht oder gekauft seien. Wer die schönste und originellste Postkarte an die Stadtbibliothek schicke oder vorbeibringe, könne einen Extra-Preis gewinnen.

Die Anmeldung ist in der Stadtbibliothek möglich, entweder persönlich während der Öffnungszeiten, oder per Email unter Lesefoerderung@stadt.salzgitter.de.

Lesen Sie auch:

So macht die Polizei Kinder in Salzgitter fit fürs Radfahren

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de