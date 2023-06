B 248: Vollsperrung zwischen Salzgitter-Bad und Lobmachtersen

Die Bundesstraße 248 zwischen Salzgitter-Bad und Salzgitter-Lobmachtersen wird ab Dienstag, 6. Juni, aufgrund von Sanierungsarbeiten der Fahrbahn voll gesperrt. Ursprünglich waren die Maßnahmen für Mai geplant, es kam aber zu Verzögerungen, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte.

Sanierungsarbeiten in zwei Teilabschnitten

Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgt laut Landesbehörde in drei Teilabschnitten. Der erste Teilabschnitt beginnt am Ortsausgang von Salzgitter-Beinum und reicht bis zum Ortseingang Salzgitter-Lobmachtersen. Das Zentrum von Lobmachtersen bleibt in diesem Teilabschnitt von der Bundesstraße 248 aus Richtung Braunschweig kommend befahrbar. Das Zentrum von Beinum bleibt über die Bundesstraße 248 aus Salzgitter-Bad kommend ebenfalls befahrbar. Für diesen Bauabschnitt besteht in Ohlendorf eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Der anschließende zweite Teilabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Salzgitter-Bad bis zur Kreuzung mit der Landesstraße 510 Richtung Groß Mahner und von dort bis zum Ortseingang Beinum. In diesem Bereich wird der vorhandene Radweg ebenfalls saniert. Dort kündigt die Landesbehörde eine Vollsperrung an. Die offizielle Umleitung zur B 248 Richtung Braunschweig erfolgt für alle Teilabschnitte von Salzgitter-Bad über die Landesstraße 472 und die Kreisstraße 12 auf die Kreisstraße 30 nach Salzgitter-Watenstedt. Für den Verkehr der Bundesstraße 248 in Richtung Seesen und Salzgitter-Bad gilt die Umleitung entsprechend entgegengesetzt. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 3,2 Millionen Euro und werden vom Bund betragen.

