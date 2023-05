Altpapier-Container in Lebenstedt brennen – Polizei ermittelt

Salzgitter. Brandstiftung in Lebenstedt, Tankbetrug in Thiede, häusliche Gewalt in Salzgitter-Bad – die Polizei-Meldungen am Sonntag im Überblick.

Die Salzgitteraner Polizei beschäftigt sich mit zwei Containerbränden in Lebenstedt. Am Samstag, kurz vor Mitternacht, brannte es zwei Mal kurz hintereinander – zunächst ein Altpapiercontainer im Kurt-Schumacher-Ring, dann ein weiterer Altpapiercontainer in der Straße Schilfufer. „Dort wurden durch die Brandentwicklung ein weiterer Altpapier- und ein Altkleidercontainer beschädigt“, erklärt die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Thiede: Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug

In der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Thiede hat ein bislang unbekannter Täte am Samstagmittag beide Kennzeichen eines schwarzen VW Golf gestohlen – und diese später für einen Tankbetrug genutzt. Denn kurze Zeit später kreuzte an der Esso-Tankstelle in der Frankfurter Straße ein roter VW Golf Up GTI auf – mit genau diesen gestohlenen Kennzeichen. Der Täter tankte Super-Plus-Kraftstoff im Wert von zirka 100 Euro.

Einbruchsdiebstähle in Lebenstedt

In Lebenstedt wiederum haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein in der Marienbruchstraße geparktes Auto aufgebrochen. Aus dem silberfarbenen Peugeot stahlen sie ein Autoradio und Teile des Interieurs.

Samstagfrüh verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Außenfenster Zutritt in eine Bar an der Berliner Straße. Von dort stahl er einen Sparkasten mit Bargeld und gelagertes Wechselgeld.

Häusliche Gewalt in Salzgitter-Bad: Mann schlägt Frau ins Gesicht

„Zum wiederholten Male“ ist die Polizei in Salzgitter-Bad über eine Körperverletzung in der Hertastraße informiert worden. Am Samstag gegen 11.30 Uhr schlug demnach ein 47 Jahre alter Mann aus Salzgitter seine 43-jährige Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde an der Unterlippe – und stellte Strafanzeige. Die Polizei sprach eine Wegweisung aus – also einen Platzverweis aus der Wohnung und ein befristetes Rückkehr- und Betretverbot.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Auch in Salzgitter-Bad – in diesem Fall in der Langen Wanne – nutzte ein 43-jähriger Mann aus Ringelheim einen falschen Schlüssel, um in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu gelangen. „Es besteht bereits ein Strafverfahren im Rahmen einer Häuslichen Gewalt“, erklärt die Polizei. Das Opfer erschien am Samstagmittag auf der Dienststelle und erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruches. Zu einem tätlichen Übergriff kam es nicht.

Salzgitter-Bad: Waschmaschinenschläuche durchgeschnitten und Steinwurf

In einem Mehrfamilienhaus in der Augusta-Friedrich-Straße in Salzgitter-Bad kam es am Samstag in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei Waschmaschinen. Ein bislang unbekannte Täter zerschnitt an zwei Waschmaschinen jeweils die Abwasserschläuche. Die Geräte befinden sich in einem Gemeinschaftskeller des Mehrfamilienhauses. Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige.

In der Nacht zu Sonntag wiederum warf ein Unbekannter in der Breslauer Straße Steine auf die Eingangstür eines Geschäftes. Die Tür wurde beschädigt, aber aus dem Geschäft wurde nichts gestohlen. Der Täter konnte bislang nur vage beschrieben werden. Der Betreiber des Geschäftes erstattete Strafanzeige.

red

