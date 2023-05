Salzgitters DSDS-Star geht auf Tour – mit ihrer Jurorin

Nach der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wird es oft ruhig um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Gegenteil ist es bei Salzgitters DSDS-Star Monika Gajek. Nachdem die 22-Jährige sich im Finale der 20. Staffel der Show die Silbermedaille erkämpft hat, geht sie nun auf Tour. Das verriet die Salzgitteranerin am 10. Mai auf ihrem Tiktok-Account. „Ich freu mich so, oh mein Gott!“

Kurz nach ihrem 22. Geburtstag geht es am 20. Mai mit dem ersten Konzert in Frankfurt los: Gajek begleitet als Support-Act die Tour von Jury Mitglied, der Singer-Songwriterin Leony. „Es wird so krass, dankeee!“, schrieb die 22-jährige Nachwuchskünstlerin Gajek unter ihren Tiktok-Post. Bis zum 30. Mai sind die beiden Künstlerinnen gemeinsam unterwegs.

Für beide Künstlerinnen ist es die erste Tour

Es ist übrigens nicht nur die erste Tour für Gajek, sondern auch die erste Tour für Singer-Songwriterin Leony. „Vorher habe ich Festivals gespielt, aber das ist meine erste eigene Tour“, verrät Leony auf ihrem Tiktok-Account. „Monika wird mich auf meiner Tour als Special Guest begleiten. ich freu mich unheimlich, wir hatten ja zu DSDS-Zeiten schon einen unheimlich guten Draht“, erzählt Leony in einem Videoclip ihren Followerinnen und Followern.

Nach dem Start in Frankfurt geht es für die beiden Künstlerinnen Schlag auf Schlag mit insgesamt acht Konzerten: Weitere Stopps auf der Tour sind Hamburg (21. Mai), Köln (22. Mai), Stuttgart (25. Mai), Dresden (26. Mai), München (29. Mai) und zum Abschluss der Tour das Finale in Berlin (30. Mai).

Gajeks Song „Deep End“ bereits erfolgreich

Die Salzgitteranerin Monika Gajek hat mit ihrem ersten Song „Deep End“ bereits allein auf Spotify bislang 2,8 Millionen Streams erreicht. Auch in den Sozialen Medien folgen ihr viele Menschen. Auf Tiktok sind es 158.800 Follower, auf Instagram 84.100 Fans. Die Künstlerin Leony ist besonders bekannt mit ihren Songs „Friendships“ (114 Millionen Streams, Spotify) und „Remedy“ (87 Millionen Streams). Die Künstlerin hatte 2014 an der RTL-Castingshow „Rising Star“ teilgenommen und startete damit ihre eigene Karriere.

