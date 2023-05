Salzgitter. In Watenstedt kommt es zu einem Unfall, weil eine rote Ampel übersehen wurde. In Lebenstedt fährt ein betrunkener Radfahrer zur Polizeiwache.

In Salzgitter-Watenstedt kam es Samstagabend zu einem Unfall, weil ein 81-Jähriger eine rote Ampel übersehen hatte (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Rote Ampel in Salzgitter übersehen – Unfall mit Transporter

Am Samstagabend ist es in Salzgitter-Watenstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Grund: Ein 81-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter fuhr bei roter Ampel in den Einmündungsbereich der Heinrich-Büssing-Straße/Sudetenstraße. Dort stieß er mit einem Transporter zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an beiden Wagen entstand allerdings ein geringer Sachschaden. Laut Polizeiangaben weist der 81-Jährige körperliche Einschränkungen auf, die für eine Fahruntauglichkeit sprechen. Der Führerschein wurde ihm entzogen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Mit dem Rad betrunken zur Polizeiwache

Eigentlich hoffte ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Salzgitter am Samstagabend bei der Polizeiwache in der Joachim-Campe-Straße in Salzgitter-Lebenstedt seinen verloren Schlüsselbund abzuholen. Vor Ort stellen die Polizeibeamten allerdings motorische Auffälligkeiten bei dem Salzgitteraner fest, sodass sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 3,21 Promille.

Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de