Salzgitter. In Salzgitter-Heerte hat am Vormittag eine Garage gebrannt. Die Feuerwehr konnte Gasflaschen vor den Flammen sicherstellen. Verletzte gab es keine.

Garagenbrand in Salzgitter Heerte in der Straße Hölle.

Feuerwehr Salzgitter Feuerwehreinsatz: Garage brennt in Salzgitters Hölle

In der Straße Hölle in Salzgitter-Heerte ist es am Dienstag zu einem Garagenbrand gekommen. Das berichtet Ronja Behnke, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde laut Angaben am späten Dienstagvormittag zum Einsatzort in die Straße Hölle gerufen, wo bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung sichtbar war. Bei näherer Erkundung hat die Berufsfeuerwehr laut Behnke Feuer und Rauch aus dem Tor der Garage gesehen. Zunächst habe die Freiwillige Feuerwehr die Garage von außen gekühlt, bis weitere Einsatzkräfte eintrafen.

Feuerwehr sichert Gasflaschen

Mit Hilfe einer Riegelstellung zum Nachbargebäude wurde verhindert, dass die Flammen und der Rauch übergriffen. Mit Atemschutz begab sich ein Feuerwehrtrupp daraufhin zur Brandbekämpfung in die Garage, in der sich keine Fahrzeuge befanden, aber Gasflaschen. Diese konnte von der Feuerwehr sicher herausgebracht und gekühlt werden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Besondere Herausforderung sei die Lage der Garage gewesen, die im hinteren Bereich des Gebäudes lag und den Zugang der Feuerwehr dadurch erschwerte. Verletzte gab es durch den Garagenbrand keine. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Heerte, die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie Rettungsdienst und Polizei.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de