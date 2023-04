BBS-Schüler fertigen Kreuze 14 Holzkreuze erinnern an tödlich verunglückte Biker

Die Übergabe der Holzkreuze fand am Mittwoch vor den BBS statt.

Salzgitter. Jedes der 14 schlichten Holzkreuze erinnert an das Schicksal eines tödlich verunglückten Bikers. Die Gedenkfahrt startet am 29. April in Lebenstedt.