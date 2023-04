Salzgitter-Hallendorf. Der 22-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus: Außerdem Fahranfänger baut unter Drogen Unfall in Thiede.

(Symbolbild) Wegen eines Wildtieres auf der Fahrbahn hat sich ein Motorradfahrer in Salzgitter schwer verletzt.

Polizei Salzgitter Motorradfahrer will Wildtier in Salzgitter ausweichen und stürzt

Beim Versuch eines Wildtieres auf der Fahrbahn auszuweichen, hat sich ein junger Motorradfahrer in Salzgitter schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige am Samstagabend gegen 21 Uhr aus Richtung Hallendorf nach Bleckenstedt unterwegs.

Als er das Wildtier auf der Straße sah, versuchte er auszuweichen, kam von der Straße ab und stürzte. Er erlitt dabei mutmaßlich Knochenbrüche und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Fahranfänger fährt unter Drogen in Hecke am Thieder Sportpark

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Samstagabend am Thieder Sportpark einen Unfall verursacht. Er soll zu schnell unterwegs gewesen sein und nach Kontrollverlust in eine Hecke gestoßen sein. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellen die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest.

Nach einem positiven Drogenschnelltest räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Marihuana ein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahranfänger erwarten nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Entzug der Fahrerlaubnis.



