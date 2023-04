Gebhardshagen: Taxifahrer von Räubern mit dem Tode bedroht

Sie ließen sich im Taxi von Lebenstedt nach Gebhardshagen fahren und dankten dem Fahrer mit einem Raubüberfall: In der Nacht auf Samstag wurde ein 42-jähriger Taxifahrer in Salzgitter mit dem Tode bedroht. Als seine Fahrt mit zwei männlichen Insassen in Gebhardshagen endete, zückten diese das Messer und drangen ihn dazu, sein Geldbörse herauszugeben. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten sie rund 300 Euro und konnten in Gebhardshagen fliehen.

Der Taxifahrer blieb unverletzt und konnte die beiden Täter beschreiben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Betrunkener Dieb in Salzgitter-Bad unterwegs

Unter starkem Alkoholeinfluss hat ein 34-Jähriger am Freitagmorgen zahlreiche Ladendiebstähle in Salzgitter-Bad begangen. Wie die Polizei berichtet war er zwischen 7 und 10.30 Uhr im Stadtgebiet unterwegs, zog durch insgesamt vier Geschäfte und stahl dabei Spirituosen und Kleidung. Bei der vierten Tat wurde er festgehalten und in polizeilichen Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Einen festen Wohnsitz hat der Mann nicht.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de