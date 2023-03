Thiede: Unbekannte brechen in Praxisräume ein

Salzgitter. Die Salzgitteraner Polizei berichtet von einem Einbruch in der Adalbert-Stifter-Straße – und einem Diebstahl in Watenstedt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Praxis an der Adalbert-Stifter-Straße in Thiede eingebrochen. Wie die Salzgitteraner Polizei berichtet, durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Salzgitteraner Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Watenstedt: Teile eines Baggers gestohlen

Bei Watenstedt wiederum haben Unbekannte am Wochenende mehrere Anbauteile eines Minibaggers gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Baustelle in der Sudetenstraße. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, an.

Die Diebe montierten die Tür, einen Spiegel und den Schnellwechsler des Baggers fachgerecht ab und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesguts liegt bei zirka 1500 Euro. Auch zu diesem Fall hofft die Polizei auf Hinweise.

red

