B 248 bei Salzgitter-Bad wird saniert und dafür gesperrt

Salzgitter-Bad. Die Bundesstraße 248 wird in drei Teilabschnitten saniert. Start soll Anfang Mai sein. Los geht es am Ortsausgang von Beinum.

Auf einer Strecke von etwa 5,1 Kilometern der Bundesstraße 248 zwischen Salzgitter-Bad und Lobmachtersen wird die Fahrbahn saniert. Beginn der Baumaßnahme ist Anfang Mai. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Das teilte jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar mit.

Die Sanierung der Bundesstraße 248 erfolge in drei Teilabschnitten. Der erste Teilabschnitt beginne am Ortsausgang von Beinum und reiche bis zum Ortseingang Lobmachtersen. Die nächsten Teilabschnitte erstreckten sich vom Ortsausgang Salzgitter-Bad bis zur Kreuzung Landesstraße 510 nach Groß Mahner und von dort bis Beinum. In diesem Bereich werde der vorhandene Radweg ebenfalls saniert. Bis Mitte Dezember sollen die Arbeiten dann voraussichtlich abgeschlossen sein.

Vollsperrung vonnöten

Die Bauarbeiten könnten nur unter Vollsperrung des Verkehrs ausgeführt werden. Für den Linienbusverkehr gibt es Sonderregelungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Umleitung erfolge für alle Teilabschnitte über die Landesstraße 472 von Salzgitter-Bad, Gebhardshagen zur Kreisstraße 30 Watenstedt und dann wieder auf die Bundesstraße 248. Für die Gegenrichtung erfolge die Umleitung entsprechend entgegengesetzt.

Über den genauen Start der Baumaßnahme wird auf der Homepage der Landesbehörde und über eine weitere Pressemitteilung informiert, teilt die Behörde außerdem mit.

Um Verständnis wird gebeten

Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anliegenden um Verständnis für die erforderlichen Bauarbeiten und die damit verbundenen Störungen und Beeinträchtigungen.

red

