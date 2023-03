Mit dem Drachenbootcup kommt das Spektakel nach Salzgitter

Salzgitter. Teams für das Spektakel am 25. Juni auf dem Salzgittersee können jetzt angemeldet werden – Vorheriges Training ist möglich

Trommel- und Paddelwirbel auf dem Salzgittersee: Nach drei langen Jahren des Aussetzens gibt es gute Nachrichten für alle Drachenbootfans. Am 25. Juni heißt es wieder „Are you ready? Attention! Go!“, wenn die Drachenboote wieder durch das Wasser des Salzgittersees jagen.

Mit dem Helios-Klinikum Salzgitter als neuem Hauptsponsor hat die veranstaltende Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH in diesem Jahr einen starken neuen Partner mit im „Organisationsboot“, wie es in einer Mitteilung heißt. Kurzerhand sei der Cup deshalb „Helios-Drachenbootcup Salzgitter“ getauft worden.

„Der Drachenbootcup ist ein spannendes Spektakel für die ganze Familie“

„Alle Beteiligten freuen sich, dass es – auch dank der neuen Kooperation – wieder losgehen kann. „Als lokaler Partner ist es uns sehr wichtig, Salzgitter lebenswert zu machen. Der Drachenbootcup ist ein spannendes Spektakel für die ganze Familie und wir freuen uns sehr, die Veranstaltung zu unterstützen. Wir selbst werden mit zwei Teams an den Start gehen und können die ersten Trommelschläge kaum erwarten!“ freut sich Sascha Kucera, Klinikgeschäftsführer des Helios-Klinikums Salzgitter.

Der Helios-Drachenbootcup Salzgitter ist eine Veranstaltung für Groß und Klein und ein beliebtes Ausflugsziel für Sportbegeisterte genau wie für Familien. Die Rennstrecke verläuft direkt am Ufer entlang, selten könne man als Zuschauer so nah dabei sein wie in Salzgitter, heißt es weiter.

Alle können beim Helios-Drachenbootcup mitmachen

Die Anmeldung von Teams ist ab sofort möglich. Egal ob Firma, Verein oder private Gruppe – alle können beim Helios-Drachenbootcup mitmachen, Paddeln ist schnell gelernt. Es werden nur mindestens zehn Paddelnde für den 10er-Cup beziehungsweise mindestens 18 Paddelnde für den 20-er Cup und ein(e) Trommelnde(r) benötigt. Profi-Steuerleute werden vom Veranstalter gestellt. Ersatzleute sind willkommen. Das Mindestalter der Teammitglieder ist 14 Jahre.

Für den letzten Schliff besteht die Möglichkeit, in den Tagen vor dem Rennen auf dem Salzgittersee zu trainieren. Profi-Steuerleute verraten dabei die wichtigsten Grundregeln, geben Tipps für schnellere Zeiten und bereiten die Teams auf das Rennen vor. „Fünf Boote pro Rennen und Teams, die alles im Kampf gegen die Uhr, sich selbst und die Konkurrenten geben. Das wird für Zuschauende, Fans und Aktive endlich wieder ein Fest“, freut sich Sabine Blumenberg von der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter.

Anmeldeunterlagen und angemeldete Teams sind auf der Internetseite www.drachenboot-sz.de abrufbar.

red

