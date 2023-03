Isabella Nuvoli ist die beste Vorleserin in der Stadt Salzgitter

Salzgitter. Der Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs fand in der Bibliothek am Fredenberg statt. Eigentlich sind alle Gewinner, da sind sich alle einig.

Ein bisschen Aufregung und große Spannung herrschten in der Stadtbibliothek Salzgitter am Fredenberg: Acht Kinder aus den sechsten Klassen kämpften im Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs um den Titel des besten Vorlesers oder der besten Vorleserin in Salzgitter – wieder in Präsenz.

Dazu hatten die Mädchen und Jungen, die jeweils als Schulsieger antraten, eine Textpassage aus einem ihrer Lieblingsbücher gewählt. Die Auswahl reichte von Freundschaftsgeschichten über Fantasie, Lustiges bis hin zu Klassikern der Kinderliteratur. Mit ihren allesamt preiswürdigen Vorträgen bewiesen alle Kinder ihre große Begeisterung für das Lesen und machten es der Jury nicht leicht, den oder die Beste zu küren, berichtet die Stadt. Denn Vorlesen lässt sich nicht mit Maßband und Stoppuhr messen. Die fünfköpfige Jury spitzte also die Ohren, um Textauswahl, Lesetechnik, Lesetempo, Aussprache, Betonung und Interpretation des Textes in zwei Vorleserunden zu bewerten.

Unbekannter Text musste gelesen werden

Im zweiten Teil wurde aus dem Buch „Das Dings aus dem Schrank“ von Anja Kiel gelesen – ein den Kindern unbekannter Text. Weil die Mädchen und Jungen auch diesen Text mit Bravour vortrugen, wünschten sich Jury und Publikum gern noch weitere Lesezeit. Jedoch reichten die Darbietungen, um den Sieg im Vorlesewettbewerb zu vergeben. Der ging an Isabella Nuvoli. Sie wird in der nächsten Runde Salzgitter als Stadtsiegerin beim Regionalwettbewerb vertreten.

Bei diesem Wettbewerb hätten alle gewonnen, war sich die Jury einig. So freuten sich alle Kinder über eine Urkunde sowie einen Buchpreis und erinnern sich sicher gern an einen besonderen Wettbewerb, so die Stadt weiter. Um den Kinder ein wenig die Aufregung zu nehmen, hatte das Team der Stadtbibliothek für die Pause Erfrischungen und Knabbereien bereitgestellt und es gab ein entspanntes Team-Coaching. Teamleiterin Vaseliki Treskas machte dabei die Kinder mit kleinen Lockerungsübungen und Spaß fit für die zweite Runde.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Am Wettbewerb teilgenommen haben: Luka Riecher, Vytis Maldeikis, Alice Frolov, Andriy Werner, Isabella Nuvoli, Leon Poschke, Clara-Sophia Steinkühler und Leonie Borchers.

Der Vorlesewettbewerb ist mit jährlich zirka 6600 Teilnehmenden der größte und älteste Schülerwettbewerb Deutschlands. Er wird seit 1959 jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Sein Finale wird alljährlich im Juni in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg live aus Berlin gestreamt.

Der Jury gehörten an: Sylvia Fiedler, Leiterin der Stadtbibliothek, Nicole Mölling, Leiterin der Direktion Salzgitter bei der Volksbank BraWo, Karin Verstegen, Vorstandsvorsitzende der Bibliotheksgesellschaft Salzgitter, Isabell Brandis, Geschäftsleitung des Fredenberg-Forums, und Ellen Hoppe, Bundesfreiwilligen-Dienstlerin bei der Stadtbibliothek Salzgitter.

