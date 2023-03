Stadtputztag: Salzgitter sammelt gemeinsam Müll

SRB-Abfallberater Jumber Müller, Erster Stadtrat Eric Neiseke und SRB-Betriebsleiter Dietrich Leptien bewerben den Stadtputztag am 18. März.

Salzgitter soll sauber werden! Dafür veranstaltet die Stadt am Samstag, 18. März, ihren alljährlichen Stadtputztag. An diesem Tag sammeln Freiwillige von 10 bis 14 Uhr Müll im Gemeindegebiet.

Interessierte können sich bis kurz vor der Veranstaltung online auf der Website der Stadt, www.Salzgitter.de, dafür anmelden. „Es ist das erste Mal, dass Bürger sich online für den Stadtputztag anmelden können“, sagt Eric Neiseke, erster Stadtrat und zuständiger Dezernent der Stadt. Bisher habe es 20 Anmeldungen über die Website gegeben. „Die Beteiligung ist ausgesprochen hoch“, ergänzt er.

Bereits 4252 Freiwillige haben sich angemeldet

Für den Stadtputztag sind insgesamt bereits 101 Anmeldungen aus 24 Stadtteilen eingegangen: Das macht 4252 Teilnehmer, die dabei helfen werden, die Stadt zu säubern. Der größte Teil der Freiwilligen sind Kinder. 712 Kinder aus 23 Kitas und 1835 Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen werden bereits in der Woche vom 13. bis zum 17. März Müll sammeln gehen.

Der Stadtputztag solle Kindern vor Augen führen, dass Vermüllung ein Problem ist. Der Tag ist Salzgitters Beitrag zur europäischen Initiative „Let’s clean up Europe“. Diese gibt es seit 2014. Gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen sammelt Salzgitter jedoch schon seit 2002.

Der Städtische Regiebetrieb unterstützt die Freiwilligen

Passende Abfallsäcke für die Putzaktion gibt der Städtische Regiebetrieb (SRB) ab. Die Teilnehmer können sie während der Sprechzeiten des SRB im Korbmacherweg 5 in Lebenstedt abholen. Diese Säcke sammelt der SRB nach der Aktion bei den Teilnehmenden wieder ein.

„Wichtig ist, dass die Leute gefährliche Abfälle nicht selbst entsorgen, sondern dem SRB melden“, sagt SRB-Betriebsleiter Dietrich Leptien. Die Entsorgung übernehmen dann die Profis. Asbest, Lacke, Öle, Glasscherben oder Farben gehörten beispielsweise zu den gefährlichen Stoffen.

„Littering, zu Deutsch Vermüllung, ist ein zunehmend großes Problem“, sagt Leptien weiter. Insbesondere habe der herumliegende Abfall durch To-Go-Produkte zugenommen. Eine Maßnahme, die sichtbare Erfolge aufweisen konnte, sei das Pfand auf Einwegflaschen gewesen. Nach der Einführung warfen die Menschen sie seltener in die Gegend, so Leptien.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auch bei der Abfallberatung des SRB unter der Telefonnummer (05341) 8393741.

Weitere Mitmachmöglichkeiten

Zum einen per Anmeldung unter www.salzgitter.de. Außerdem ist es möglich, sich per Mail an abfallberatung@stadt.salzgitter.de anzumelden. Dafür müssen die Interessierten ihren Namen, die Anschrift, die Anzahl der Teilnehmer und das gewünschte Reinigungsgebiet angeben. Das Gebiet muss eine öffentliche Fläche sein.

