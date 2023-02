Milow kommt nach Salzgitter: Top-Act für den Kultursommer 2023

Salzgitter. „Ayo Technology“ – Milow gastiert am 29. Juli vor dem Schloss Salder anlässlich des Kultursommers in Salzgitter. Das ist das weitere Programm.

Gitarrist und Sänger Milow kommt mit seiner Band am 29. Juli, um 20 Uhr nach Salzgitter um beim Kultursommer 2023 auf der Bühne vor dem Schloss Salder aufzutreten. Mit ihm sind es schon sechs musikalische Highlights, die im Sommer 2023 dem Kulturfestival durch ihre Auftritte ihren ganz persönlichen Stempel aufdrücken werden. Neben Milow, können sich Fans guter Musik am 27. Juli auf die Kultband Saga, am 28. Juli auf Sänger Kayef, am 30. Juli auf Angelo Kelly, am 4. August auf La Brass Banda und am 5. August auf die Red Hot Chilli Pipers freuen. Für alle Veranstaltungen, kann man schon jetzt beim Online-Portal Reservix Karten online erwerben.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Milows Welthits heißen „You Don’t Know“ oder „Ayo Technology“

2007 begann Milows Karriere mit Welthits wie „You Don’t Know“ oder seiner Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“. Sein Song „Nice To Meet You“ wurde mit Live-Musikern – darunter seinem langjährigen Gitarrist und Tourpartner Tom Vanstiphout – in den berühmten ICP Studios in Brüssel aufgenommen.

Bei allem Erfolg, den der und Sänger mit seinen bisher veröffentlichten Studioalben, zahllosen Auszeichnungen, ausverkauften Tourneen und rund 200 Millionen globalen Streams auch hat, war und ist ihm der unmittelbare Kontakt zu seinem Publikum heilig – und das nicht nur auf der Konzertbühne, so die Stadt Salzgitter. 2019 verzauberte er bei „Sing Meinen Song“ zuletzt auch das deutsche TV-Publikum.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de