Autobahn 7 bei Salzgitter wird in Teilen voll gesperrt

Die A 7 in Fahrtrichtung Hannover ist von Freitag, 3. März, 20 Uhr, bis Montag, 6. März, 5 Uhr, zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle (AS) Derneburg voll gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Umleitung sei ausgeschildert und mit einem gelben Punkt markiert und erfolge ab dem Autobahndreieck Salzgitter über die A 39 zur Anschlussstelle Westerlinde. Dort werde der Verkehr zurück auf die A 39 zur Anschlussstelle Baddeckenstedt geleitet und von dort über die B 6 zur Anschlussstelle Derneburg. Aufgrund möglichen Rückstaus sei in Fahrtrichtung Braunschweig die Ausfahrt an der AS Baddeckenstedt gesperrt. Die Umleitung erfolge über die AS Westerlinde.

Die geplanten Maßnahmen

Die Fahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Hannover werden von der Richtungsfahrbahn Kassel zurück auf die Richtungsfahrbahn Hannover gelegt. Dazu sind folgende Arbeiten notwendig: Demarkieren und Neumarkieren der Fahrstreifen; Schließen der Schutzeinrichtung im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten; Rückbau der transportablen Schutzwand im Bereich der Fahrbahnverschwenkung; Umbau der Verschwenkbereiche zu Baustellenzufahrten für die verbleibende Inselbaustelle auf der Richtungsfahrbahn Kassel.

Nach dem Wochenende kann laut Mitteilung auf der Richtungsfahrbahn Hannover wieder ohne Beeinträchtigungen gefahren werden. Es gebe noch Restarbeiten an der Fahrbahn und den Schutzeinrichtungen.

Stauwarner deaktiviert

Die Stauwarner für die Richtungsfahrbahn Hannover seien deaktiviert und würden zurückgebaut. Die Sperrung zum Umbau der Verkehrssicherung in Fahrtrichtung Kassel erfolge voraussichtlich Ende März.

Ursprünglich, so heißt es abschließend, sollten die Arbeiten bereits im Dezember 2022 stattfinden, seien aber witterungsbedingt abgesagt und verschoben worden.

