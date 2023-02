An der Nord-Süd-Straße finden Asphaltierungsarbeiten statt. (Symbolfoto)

24. und 25. Februar Nord-Süd-Straße in Salzgitter wird in Teilen gesperrt

Seit Januar wird laut Stadt der Radweg entlang der Nord-Süd-Straße zwischen der L636 und der Hausnummer 36 (Zentrale Unterkunft) grundhaft erneuert. Während der vorbereitenden Arbeiten konnte der Verkehr in beiden Richtungen mit reduziertem Tempo aufrechterhalten werden. Für den Asphalteinbau am Wochenende, 24. und 25. Februar, muss die Straße laut Stadt von Freitag, 14 Uhr, bis Samstagabend voll gesperrt werden (witterungsbedingte Änderungen vorbehalten).

Die geplanten Umleitungen

Umleitungen: Aus Richtung Nordwesten wird der Verkehr über die Peiner Straße und den Gerichtsweg zum Kreuzungspunkt Nord-Süd-Straße/L636 geführt, aus Richtung Nordosten über die Heerter Straße auf den Diebesstieg, aus Richtung Süden in Richtung Osten über den Diebesstieg und die Heerter Straße (K20) auf die Industriestraße, in Richtung Westen über die L636 (Gerichtsweg) nach Salder, Peiner Straße (K10) und Industriestraße Mitte beziehungsweise Konrad-Adenauer-Straße.

Der Radverkehr wurde für die gesamte Bauzeit auf die westliche Straßenseite verlegt. Es wurde dort ein provisorischer Radweg angelegt. Am nördlichen Bauende können Radfahrer auf Höhe der Bushaltestellen die Straßenseite wechseln, am südlichen Baufeld kann mittels der Ampelanlage die Straßenseite gewechselt werden, so die Stadt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Anfang März abgeschlossen (witterungsbedingte Änderungen möglich).

