Salzgitter. In dem Gratinkäse – auch verkauft bei der Aldi-Regionalgesellschaft Salzgitter – könnten sich Kunststofffremdkörper befinden, so der Hersteller.

Produktrückruf Aldi: Molkerei ruft Käse zurück – auch in Salzgitter verkauft

Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West aus Meeder im Landkreis Coburg ruft Gratinkäse zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem 250 Gramm schweren Produkt „Hofburger Gratinkäse leicht“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April 2023 Kunststofffremdkörper befinden.

Verkauft wurde der betroffene Gratinkäse demnach in Aldi-Nord-Filialen der Regionalgesellschaften Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte-Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe und Wilsdruff. Außerdem lag er noch in verschiedenen Aldi-Süd-Filialen im Regal.

Gratinkäse kann bei Aldi zurückgegeben werden

Dieser Käse der Marke Hofburger wird derzeit zurückgerufen. Foto: Milchwerke Oberfranken West eG

Verbraucher sind aufgerufen, den betroffenen Käse nicht zu verzehren. Er kann in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises – auch ohne Vorlage des Kassenbons – zurückgeben werden. „Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG bedauert diesen Vorfall und entschuldigt sich bei allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten“, hieß es am Samstag in der Mitteilung.

