Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat am Schloßplatz. Die Einbrecher stahlen Bargeld und hatten es auf einen Tresor abgesehen.

Wolfenbüttels Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch am Schloßplatz. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Wolfenbüttel: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh in eine Gaststätte am Wolfenbütteler Schlossplatz eingebrochen. Wie die Polizei erläutert, brachen die Täter ein Fenster auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. „Auch ein Tresor war Ziel der Einbrecher.“

Zum entstandenen Schaden kann die Wolfenbütteler Polizei noch keine Angaben machen. Außer: Der Einbruch muss zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, stattgefunden haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05331) 9330 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel und Umgebung:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de