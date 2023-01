Salzgitter. Mitte Februar beginnen wir mit der Berichterstattung über die erste Umfragewelle unseres Salzgitter-Checks. So sind Sie bei der zweiten Welle dabei.

Jetzt noch mitmachen Salzgitter-Check – So sind Sie ganz einfach dabei

Jetzt aber schnell: Wer unseren Fragebogen zur zweiten Welle des Salzgitter-Checks noch nicht ausgefüllt hat, kann noch dabei sein. Die Online-Umfrage läuft noch einige Tage. Aufgrund der Zeugnisferien haben wir uns entschlossen, die Umfrage einige Tage länger online zu lassen. Wir möchten nun Ihre Meinung zu den Themen Bildung, Arbeit, Freizeit und Kultur wissen. Wenn Sie mitmachen möchten: Hier gelangen Sie ganz einfach zur Umfrage, die wir in Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften erstellt haben.

Wie lebt es sich in Salzgitter? Das möchten wir beim Salzgitter-Check von Ihnen wissen

15 Fragen rund um die Themen Bildung, Arbeit, Freizeit und Kultur erwarten Sie. 10 bis 15 Minuten dauert es, die Fragen zu beantworten. Und – Mitmachen lohnt sich übrigens doppelt. Denn Ihre Antworten fließen dann nicht nur in die Auswertung ein und sind somit Basis für die anschließende große Berichterstattung in unserer Zeitung mit Reportagen, Interviews, einer großen Diskussionsrunde und auch Videos. Sie haben, wenn Sie möchten, auch die Chance, einen Gutschein zu gewinnen. Alle Teilnehmer können an der Verlosung von fünf Amazon-Gutscheinen und fünf Gutscheinen der Konzertkasse jeweils im Wert von 50 Euro dabei zu sein. Und: keine Sorge! Umfrage und Verlosung sind strikt getrennt. Es sind keinerlei Rückschlüsse möglich. Und wer nicht mitmachen möchte, schließt die Seite nach der Umfrage einfach.

Die Ergebnisse der ersten Welle sind von den Studierenden der Ostfalia ausgewertet

Während die zweite Welle der Umfrage noch läuft, ist die erste abgeschlossen. Die Studierenden um Professor Ernst-Otto Thiesing, Institut für Tourismus- und Regionalforschung (IfTR), haben die Befragung ausgewertet und die Ergebnisse zusammengestellt. Diese werden wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ab Mitte Februar vorstellen. Los geht es mit dem Themenkomplex „Innenstädte“. Zu den Berichten, Reportagen und Interviews zeigen wir Ihnen dann auch jeweils, wie die Teilnehmer an der Befragung die einzelnen Punkte beantwortet haben. Sie bekommen also auch die wichtigsten Daten zu sehen, die die Umfrage erbracht hat. Seien Sie gespannt. Und: Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zuvor auch ein wenig Zeit nehmen, um bei der zweiten Welle der Umfrage dabei zu sein. Hier geht es ganz einfach zur Umfrage.

