Diese 4 Kulturveranstaltungen sollten Sie in Salzgitter besuchen

Diese Woche lohnt es sich, schon vor dem Wochenende in Salzgitters Kulturszene reinzuschnuppern. Neben zwei Ausstellungen können sich Kulturfreunde auf einen Auftritt des ehemaligen „The Voice of Germany“-Kandidaten Andreas Kümmert freuen. Einen spannenden Blick auf „Berlin und sein Miljöh“ wollen Simone Wehmeyer und Martina Grund bieten. Infos zu den Veranstaltungen haben wir hier zusammengefasst:

Berlin und sein Miljöh

Simone Wehmeyer und Martina Grund wollen einen einzigartigen Einblick in Berlins Vorzüge, Besonderheiten oder verabscheuungswürdige Eigenschaften geben. Ob galant oder charmant oder einfach blümerant – „anjesacht“ waren Ringelpiez und Amüsement. Wehmeyer und Grund wollen einen duften Abend mit musikalischen Erinnerungen einer pulsierenden Metropole liefern. Los geht es im evangelischen Gemeindehaus in Thiede am Sonntag, 12. Februar, um 17 Uhr. Karten für die Veranstaltung von Steterkult kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 14 Euro

Rock mit Andreas Kümmert

Als er 2013 bei der TV-Show „The Voice of Germany“ teilnimmt, hat er längst schon im Musikbusiness Fuß gefasst. 2023 jährt das nun zum zehnten Mal. Andreas Kümmert ist nach wie vor erfolgreich und zählt unverändert zu den gefragtesten Künstlern im Soul/Rock/Blues. Seine charaktervolle Stimme und sein Talent für große Gänsehaut-Songs tragen den Franken Jahr für Jahr durch Deutschland und Europa – 2019 gastiert er sogar in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie. Die beiden zurückliegenden Pandemie-Jahrenutzte Kümmert, um mit seinen beiden Mitstreitern Stefan Kahne und Michael Germer intensiv am neuen Album zu arbeiten. Live möchte Kümmert eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt aus seinem Repertoire, gespickt mit der ein oder anderen Interpretation bekannter Hits, zeigen.

Andreas Kümmert war 2013 bei "The Voice of Germany". Foto: THOMAS BERBERICH / Privat

Ein Stück Himmelreich

Die Sonderausstellung „Ein Stück Himmelreich?! – Schlesische Küche in Salzgitter“ im Städtischen Museum Schloss Salder geht am Sonntag, 12. Februar, zu Ende. Doch schon am Donnerstag, 9. Februar, um 16 Uhr, lädt das Museum gemeinsam mit dem Stadtarchiv der Stadt Salzgitter und dem Geschichtsverein Salzgitter zur Finissage in den Kuhstall auf dem Museumsgelände ein. Dr. Claudia Böhler vom Stadtarchiv will sich in ihrem Vortrag auf Spurensuche nach den geschichtlichen schlesischen Spuren in Salzgitter begeben.

Lieblingsorte in Salzgitter

Die Fotoausstellung „Lieblingsorte“ nähert sich ihrem Ende: Am 19. Februar ist die Finissage in der Galerie der Städtischen Kunstsammlungen Schloss Salder. An diesem Wochenende findet am Sonntag, 12. Februar, eine Sonderführung mit den Fotografinnen und Fotografen statt, die ihre Werke ausstellen. Los geht es um 15 Uhr.

