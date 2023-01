Salzgitter. Einen Pkw aufgebrochen und auseinander genommen haben Unbekannte in Salzgitter. Außerdem: Fahrer unter Drogeneinfluss.

Polizei Unbekannte stehlen in Salzgitter Lenkrad und Sitze aus Pkw

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen geparkten Ford Transit auf einem Parkplatz im Schwindweg im Salzgitteraner Stadtteil Fredenberg eingebrochen. Aus dem Auto haben sie Fahrzeugteile, Lenkrad, Sitze, Autoradio sowie der Tacho ausgebaut und gestohlen, teilt die Polizei mit. Zum Wert des Diebesgutes und zum entstandenen Sachschaden machten die Beamten zunächst keine Angaben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05341) 18970 entgegen.

Autofahrer ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Donnerstagabend einen 23-jährigen Autofahrer, der zuvor mit einem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist, teilt die Polizei mit. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Eine Blutprobenentnahme ordneten die Beamten an und untersagten die Weiterfahrt.

