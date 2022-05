Bei Fahrschein-Kontrolle in Lebenstedt: Fahrgast schlägt um sich

(Symbolbild) Zu einem schweren Vorfall kam es in einem Bus der KVG bei einer Fahrscheinkontrolle in Salzgitter-Lebenstedt. Ein Fahrgast verletzte Kontrolleure und den Busfahrer.

In einem Bus der der KVG ist es am Dienstagnachmittag in Salzgitter-Lebenstedt zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei berichtet, fand während der Fahrt eine Fahrscheinkontrolle statt. In Höhe „Reppnersche Straße“ wurde ein Fahrgast aggressiv, als er von Kontrolleuren angesprochen wurde. Er trat gegen eine Bustür und warf Gegenstände um sich. Als er wild um sich schlug, wurde ein Kontrolleur leicht verletzt.

Kurz darauf verließ der 55-jährige Busfahrer das Steuer, um die Kontrolleure zu unterstützen. Hierbei wurde er vom aggressiven Randalierer am Kopf getroffen und verletzt.

Beim Eintreffen der Polizei war der Mann weiterhin wütend und musste von Beamten aus dem Bus geführt werden. Wie die Polizei weiterhin berichtet, sei der Mann nicht im Besitz eines Fahrscheins gewesen und trug außerdem keine Mund-Nasen-Bedeckung.

2.000 Euro bei Whatsapp-Betrugsmasche verloren

Ein 65-Jähriger aus Salzgitter ist am Montagabend auf einen Whatsapp-Betrug hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, nahm ein unbekannter Täter via Whatsapp Kontakt zu ihm auf und gab sich als Sohn des Angerufenen aus. Der Täter forderte vom späteren Opfer einen Geldbetrag von über 2.000 Euro – der Geschädigte habe das Geld laut Polizei-Angaben überwiesen.

red

