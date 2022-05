Pietro Lombardi lädt Salzgitteraner Isa Berisha in neue Show ein

DSDS-Gewinner und -Juror Pietro Lombardi bekommt bei RTL eine eigene Show. Die „Lombardi Show“ soll beim Streamingdienst „RTL +“ laufen. Mit dabei: Isa Berisha aus dem Salzgitteraner Stadtteil Bruchmachtersen. Der damals 19-Jährige schaffte es vor zwei Jahren in den „Recall“ bei DSDS. Dort war für ihn damals Endstation. Auch für Lombardis neue Show sang er vor, wurde jedoch in der Bewerbungsphase für die Show aussortiert.

Gesangskostprobe von Berisha überzeugt Pietro Lombardi

Nun aber die Kehrtwende: Berisha gab am Montagabend auf seinem Instagram-Account in einer Story eine Gesangskostprobe. Darauf verlinkte der Salzgitteraner Lombardi und die für dessen Show verantwortliche Produktionsfirma „Filmpool“. Sänger Lombardi gab sich daraufhin großherzig und schrieb an Berisha gerichtet: „Weißt du was, für dieses Video steig ins Auto, ich lade dich hiermit nachträglich zur Show ein.“

Berisha schrieb daraufhin: „Ich küss’ doch dein Herz, Bruder. Ich bin auf dem Weg“. Für Lombardis Show konnten sich Sängerinnen und Sänger bis zum 8. Mai bewerben. Am 16. Mai, am Tag der Nachnominierung Berishas, ging die Aufzeichnung der Sendung los, sie soll bis 17. Juni laufen. Wann die „Lombardi Show“ letztlich ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

