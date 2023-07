81-Jährige stürzt mit Auto von Parkdeck und stirbt

Oldenburg In Oldenburg und in Nordhorn hat es am Freitag einen tödlichen Unfall gegeben. Eine Autofahrerin und ein Motorrollerfahrer kamen ums Leben.

Aus dem vierten Stock eines Parkhauses ist eine Seniorin in Oldenburg mit ihrem Auto gestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb die 81-Jährige am Freitagvormittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge prallte die Fahrerin zunächst beim Rangieren gegen ein geparktes Auto und durchbrach dann vorwärts eine Begrenzungsmauer des Parkdecks. Auf der Straße blieb der Wagen auf dem Dach liegen, mehrere weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle mit einem Großaufgebot ab. Die genaue Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.

Motorrollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ums Leben gekommen. Der 59 Jahre alte Mann habe vermutlich an einer Kreuzung ein herannahendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 59-Jährige noch am Unfallort. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt.

Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und verursacht Unfall mit Kind

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 27-jähriger Autofahrer in Cloppenburg ein Kind angefahren und leicht verletzt. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, holten Beamte den Wagen des 27-Jährigen am Freitag schließlich in einer Sackgasse ein. Dort stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zwei weitere Kinder mussten den Angaben zufolge vor dem Auto zur Seite springen, um nicht ebenfalls verletzt zu werden. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall mit Kanone auf Schützenfest - Mann in Lebensgefahr

Beim Zünden einer Kanone im Rahmen eines Schützenfestes in Berge (Landkreis Osnabrück) hat sich ein 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Kanone sei am Freitagabend früher als geplant losgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der 70-Jährige habe unmittelbar daneben gestanden, um Vorbereitungen zum Zünden zu treffen. Er habe schwere Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Das Zünden alter Kanonen gehört der Website des Berger Schützenvereins zufolge zur dortigen Tradition. Die Kanonen funktionieren demnach mit Schwarzpulver.

