A39 Salzgitter: Lkw verliert unbekannte Flüssigkeit auf Parkplatz

Auf dem Gelände der Raststätte Salzgitterhüttenblick an der Autobahn 39 in Fahrtrichtung Kassel hat am Freitag gegen 19 Uhr ein Lkw bislang unbekannte Stoffe auf einem Auflieger verloren. Auch am Samstagmorgen ist der Parkplatz gesperrt, die Autobahn ist jedoch frei. Die Autobahnmeisterei säubert voraussichtlich noch den gesamten Morgen den Parkplatz.

Bis in die Nacht war die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit mehreren Fachzügen und -gruppen im Einsatz und analysierte den unbekannten Stoff, der aus dem Auslieger heraustropfte. Mehrere Trupps waren dafür in Schutzanzügen im Einsatz. Laut ersten Messergebnissen handelt es sich bei dem Stoff um keine Säure und keine Lauge. Die Analyse hält jedoch an.

czek

